Pomezia | approfittano del weekend per rubare nella scuola | saccheggiate cinque aule

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladri in azione nel. Nel mirino laprimaria San Giovanni Bosco in pieno centro città, alle spalle della sede Comunale. In corso in queste ore la verifica dei danni e l’entità del furto. Dai primi rilievi effettuati, risultano interessatedell’intero istituto.: ladri, il Sindaco: «Atto grave» «Un atto grave – ha commenta il Sindaco diAdriano Zuccalà – Confidiamo nelle indagini delle autorità competenti affinché vengano individuati i responsabili al più presto. Gli Uffici comunali sono già al lavoro per ripristinare lecoinvolte». I precedenti Non è la prima volta che le scuole del territorio difiniscono nel mirino dei ...

