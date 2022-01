Polizia soccorre anziana sola | gli agenti hanno anche preparato il pranzo e fatto il bucato

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Una Volante della Questura di Firenze ha soccorso un’nella propria abitazione nel quartiere Isolotto. La donna, ultraottantenne, era da poco tempo tornata a casa dopo aver trascorso un paio di settimane in ospedale, ma il suo rientro non è stato dei più facili: i familiari, causa forza maggiore, si sono improvvisamente ritrovati nell’impossibilità di assisterla materialmente L'articolo proviene da Firenze Post.

