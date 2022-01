Ottime notizie per Pioli! Un giocatore é negativo al Covid (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli. Alessio Romagnoli si è negativizzato. Il giocatore sarà a disposizione per le prossime gare di campionato. Il calciatore comunque non sarà convocato per la gara di campionato in programma stasera contro lo Spezia. Alessio Romagnoli negativo al Covid-19Il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultato negativo al Covid-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”. Un recupero importante per Pioli viste le numerose assenze nel reparto difensivo. Leggi su rompipallone (Di lunedì 17 gennaio 2022) Buoneper il Milan di Stefano Pioli. Alessio Romagnoli si è negativizzato. Ilsarà a disposizione per le prossime gare di campionato. Il calciatore comunque non sarà convocato per la gara di campionato in programma stasera contro lo Spezia. Alessio Romagnolial-19Il comunicato del Milan: “AC Milan comunica che Alessio Romagnoli è risultatoal-19. Alessio è guarito e domani sarà a disposizione dello staff tecnico”. Un recupero importante per Pioli viste le numerose assenze nel reparto difensivo.

