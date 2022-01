“Omicron arriva con i pacchi postali, non li aprite”: scatta l’allarme delle autorità cinesi. Accuse al Canada (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non ordinare niente dall’estero. E’ l”invito’ che le autorità cinesi rivolgono agli abitanti del gigante asiatico, l’ultima “misura estrema” – scrive il Guardian – per contenere i contagi da coronavirus a pochi giorni dall’apertura, il 4 febbraio, dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Un’allerta scattata in vista del capodanno cinese dopo che le autorità, che insistono sulla strategia ‘zero contagi‘, hanno sostenuto che il recente caso di variante Omicron del coronavirus accertato a Pechino sia collegato a un pacco arrivato dall’estero. Il dito è puntato soprattutto contro il Canada. La Cina teme i contagi dall’estero di Omicron “Non si può escludere che il primo caso di trasmissione locale di Omicron a Pechino” sia un’infezione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) Non ordinare niente dall’estero. E’ l”invito’ che lerivolgono agli abitanti del gigante asiatico, l’ultima “misura estrema” – scrive il Guardian – per contenere i contagi da coronavirus a pochi giorni dall’apertura, il 4 febbraio, dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Un’allertata in vista del capodanno cinese dopo che le, che insistono sulla strategia ‘zero contagi‘, hanno sostenuto che il recente caso di variantedel coronavirus accertato a Pechino sia collegato a un paccoto dall’estero. Il dito è puntato soprattutto contro il. La Cina teme i contagi dall’estero di“Non si può escludere che il primo caso di trasmissione locale dia Pechino” sia un’infezione ...

