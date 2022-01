Negozi senza Green pass | verso intesa per ottici e pellet Esentati edicole e mercati all' aperto

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Oltre ad alimentari e sanitari, tra ifree? ci sarebbero anche quelli di ottica o per l'acquisto dio legna per il riscaldamento,...

Advertising

10also10v2 : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… - Costadulce3 : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… - RinoRizzardi : RT @intuslegens: #Sanchez: «Gli spagnoli torneranno alla vita normale». #Johnson: «Gli inglesi non subiranno nessun pass». #Draghi: «Gli it… - costaanacara : RT @valy_s: Quindi il governo è tornato “sui suoi passi” rispetto all’accesso a negozi, “servizi alla persona” e uffici SENZA #greenpass …… - glfelicetti : Anticipazione @Corriere prossimo Dpcm @Palazzo_Chigi su servizi considerati essenziali dove anche dopo 31 gennaio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Negozi senza

Si allunga l'elenco deiin cui dal 1 febbraio si potrà accedereGreen pass , ma non troppo. Secondo le ultime indicazioni emerse da fonti di governo sul nuovo Dpcm a integrazione del decreto Covid del 5 gennaio ,...... nei supermercati e neidi vicinato. I test, per essere validi ai fini dell'...assistenza da parte di un operatore sanitario. E il prodotto deve avere le istruzioni sulle modalità d'uso e ...Il provvedimento potrebbe arrivare in vista del prossimo Consiglio dei ministri e servirà a chiarire quanto contenuto nell'ultimo decreto. Le ultime indiscrezioni ...Si sarebbe convenuto su una lista non troppo lunga di acquisti che continueranno a essere pass free. Oltre ad alimentari e sanitari, ci sarebbero anche i negozi di ottica o l'acquisto di pellet ...