Musica in lutto, la famosa cantante è morta all'improvviso: fan devastati (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. Proprio il mese scorso avevamo annunciato il ritorno delle Detroit Cobras in Italia con due nuove date previste per il prossimo settembre: purtroppo durante la notte é arrivata una notizia che non avremmo mai avuto leggere. Rachel Nagy, carismatica frontwoman della storica band garage-rock del Michigan, è deceduta per cause non precisate. Il gruppo statunitense ha scritto sui suoi canali social: "È con il cuore pesante e grande tristezza che annunciamo la perdita della nostra amata amica e collega Musicale, Rachel Lee Nagy. Non ci sono parole per esprimere appieno il nostro dolore mentre ricordiamo una vita stroncata, ancora vitale e ispiratrice per tutti coloro che l'hanno conosciuta e amata. Con i Detroit Cobras Rachel Nagy ha portato la torcia del Rock, del Soul e del R&B ai fan di tutto il mondo.

