Muhammad Ali: Kinshasa 1974, il volume da collezione dedicato alla leggenda del pugilato (Di lunedì 17 gennaio 2022) Muhammad Ali: Kinshasa 1974 è il volume da collezione inedito dedicato alla leggenda mondiale del pugilato; una creazione che si presenta come un ibrido fra una graphic novel e un fotoreportage, che racconta l’incontro di boxe più celebre del XX secolo. Un evento storico che ebbe luogo in Zaire il 30 ottobre del 1974 al quale Panini Comics ha deciso di donare un tributo proprio in occasione dell’80° anniversario di nascita del celebre pugile. Nella nota che presenta il libro si leggono alcuni dei dettagli del volume inedito dedicato al campione indiscusso del XX secolo. Il racconto proposto in Muhammad Ali: Kinshasa 1974 si presenta ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 17 gennaio 2022)Ali:è ildaineditomondiale del; una creazione che si presenta come un ibrido fra una graphic novel e un fotoreportage, che racconta l’incontro di boxe più celebre del XX secolo. Un evento storico che ebbe luogo in Zaire il 30 ottobre delal quale Panini Comics ha deciso di donare un tributo proprio in occasione dell’80° anniversario di nascita del celebre pugile. Nella nota che presenta il libro si leggono alcuni dei dettagli delineditoal campione indiscusso del XX secolo. Il racconto proposto inAli:si presenta ...

Advertising

RaiCultura : Il #17gennaio 1942 nasce a Louisville Cassius Marcellus #Clay jr., in arte Muhammad #Alì, campione dentro e fuori d… - SkySport : FEDERICO BUFFA RACCONTA MUHAMMAD ALI SPECIALE 80 ANNI Serie in 3 puntate ? A 80 anni dalla sua nascita, Sky ripropo… - thheallapesca : djokovic paragonato a rosa parks e muhammad ali, percepisco la vostra povertà intellettuale (stupidità) e mi fate pena - comicus_it : Il 17 gennaio di 80 anni fa nasceva Muhammad Ali. Per celebrare questo anniversario, Panini Comics (@PaniniComicsIT… - CassieFran : @TaroYamada80 @valeindie6 Da piccola questa canzone mi faceva sempre pensare a Muhammad Ali...che, guarda caso, avr… -