Milan-Spezia, Motta: “Arbitro? A volte si dà, a volte si riceve …” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thiago Motta, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Spezia, partita del 22° turno della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Thiago, tecnico bianconero, ha parlato in conferenza stampa al termine di, partita del 22° turno della Serie A 2021-2022

Advertising

NicoSavi : Nicola Savino si complimenta con Spezia e Milan per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. - annatrieste : Il calcio Napoli si complimenta con Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita - AntoVitiello : L'arrivo del #Milan a #SanSiro per la sfida allo #Spezia - Simon_bnj : RT @RobertoSavino10: Complimenti a Milan e Spezia per aver giocato una bellissima partita, fatta di calcio onesto e spettacolare. Recupero… - GioDanni13 : L’Inter si è complimentata con Milan e Spezia per l’eccellente risultato finale? #spiaze -