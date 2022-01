Marino Udinese | «Subito un sopruso | il campionato è falsato»

(Di lunedì 17 gennaio 2022) “Noi ci saremmo accontentati di un rinvio di uno-due giorni giorni per fare un allenamento, la nostra è stata una denuncia contro un”. Ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, il direttore dell’area tecnica dell’, Pierpaolo, torna sul match perso 6-2 contro l’Atalanta e disputato dai friulani in formazione L'articolo

Lo ha detto Pierpaolo, ds dell', intevenuto a Radio1 durante Radio anch'io sport, in merito alla querelle tra Dybala e la Juventus.ha poi fatto capire che la grande ...Così ai microfoni di Radio Anch'io sport il direttore tecnico dell'Pierpaolo. "Noi ci aspettiamo che su questa partita (persa 6 - 2, ndr) venga fatta giustizia. La nostra polemica non ...Il direttore dell'Area Tecnica bianconera, Pierpaolo Marino, è intervenuto è intervenuto su Radio 1 a Radio Anch'io sport. Ecco le sue parole ...“E’ stata incomprensibile la decisone di farci giocare con l’Atalanta, per altre squadre è stato deciso di rinviare. E’ chiaro che c’é un conflitto di competenza tra le Asl e la Lega di serie A. Certo ...