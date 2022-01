Maisto: “Sono la ‘stampella’ di Giugliano, non del sindaco. Città metropolitana? Si candidi Pirozzi ma senza Pd” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Non Sono la stampella del sindaco, Sono la stampella di Giugliano. A me interessa che la Città faccia il salto di qualità. Domani sarà Giugliano che avrà ottenuto opere importanti, non il singolo sindaco”. Sono le parole del consigliere di minoranza Giuseppe Pietro Maisto, nonchè già candidato sindaco di centrodestra, nel corso di Campania Oggi, trasmissione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Nonla stampella della stampella di. A me interessa che lafaccia il salto di qualità. Domani saràche avrà ottenuto opere importanti, non il singolo”.le parole del consigliere di minoranza Giuseppe Pietro, nonchè già candidatodi centrodestra, nel corso di Campania Oggi, trasmissione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

