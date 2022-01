L' eredità politica di David Sassoli

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 17 gennaio 2022) L’unanime apprezzamento riservato aha una sua propria e significativa rilevanza. Come ha richiamato Gianni Riotta, “non è di tutti giorni che un paese intero, all’epoca degli haters online, si fermi idealmente per rendere omaggio a un giornalista e politico”. La coerente testimonianza del “politico gentile del cattolicesimo democratico”, come è stato giustamente definito, ha una particolare significanza in questa nostra confusa stagione. Una stagione, non esiterei a dire, che ha bisogno di ponderazione e che sappia davvero raccogliere l’dei valori comunitari in cui la dignità intrinseca di ogni persona umana possa essere riferimento per l’uguaglianza e la “fraternità sociale”. In cui democrazia e stato di diritto non siano mere enunciazioni ma siano i fondamentali perché si possa ...