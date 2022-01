L’Eredità 17 gennaio 2022, perché non è andata in onda? (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di una settimana dallo stop della regolare programmazione de L’Eredità per la messa in onda della conferenza stampa del Premier Mario Draghi, L’Eredità si ferma nuovamente. LEGGI ANCHE => L’Eredità, come mai non va in onda oggi 10 gennaio 2022? Stavolta, però, non è andata in onda il meglio del programma condotto da Flavio Insinna, bensì una puntata di qualche mese fa (con Lorenzo giunto alla ghigliottina da campione). Come mai questo cambio di programmazione in questo lunedì 17 gennaio 2022? Oggi, lunedì 17 gennaio 2022, alle ore 18.50 il game show condotto da Flavio Insinna non è andato in onda per lasciare spazio alla commemorazione ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 17 gennaio 2022) A distanza di una settimana dallo stop della regolare programmazione deper la messa indella conferenza stampa del Premier Mario Draghi,si ferma nuovamente. LEGGI ANCHE =>, come mai non va inoggi 10? Stavolta, però, non èinil meglio del programma condotto da Flavio Insinna, bensì una puntata di qualche mese fa (con Lorenzo giunto alla ghigliottina da campione). Come mai questo cambio di programmazione in questo lunedì 17? Oggi, lunedì 17, alle ore 18.50 il game show condotto da Flavio Insinna non è andato inper lasciare spazio alla commemorazione ...

