La sentenza del TAR del Lazio sulla vigile attesa (Di lunedì 17 gennaio 2022) Al momento ancora non ci sono arrivate segnaLazioni di sorta se non alcuni commenti su Facebook, ma è notizia di ieri la sentenza del TAR del Lazio sulla circolare del Ministero della Salute riguardante "tachipirina e vigile attesa" come titolato da alcuni quotidiani e TG, ad esempio TgCom24: Covid, il Tar accoglie il ricorso del Comitato cura domiciliare: sospesa la circolare su Tachipirina e "vigile attesa" O peggio quello di Quotidiano Nazionale che dimostra proprio di non avere nemmeno tentato di leggere la sentenza: "Cure domiciliari Covid libere". Il Tar boccia il ministero Ma ormai ci siamo abituati a questo modo di fare giornalismo un tanto al chilo. Siamo di fronte a qualcosa di simile a quanto abbiamo già trattato l'anno ...

