Juve in risalita col redivivo McKennie, ma scoppia il 'grande freddo' con Dybala (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due facce della stessa Juve. Da una parte c'è il sorriso di McKennie, due reti nelle ultime due uscite tra Supercoppa e campionato. Dall'altra il muso lungo di Dybala, in gol senza Joya, senza ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Due facce della stessa. Da una parte c'è il sorriso di, due reti nelle ultime due uscite tra Supercoppa e campionato. Dall'altra il muso lungo di, in gol senza Joya, senza ...

Advertising

mukolitico : @romeoagresti Paulo rinnoverà, che siano le stesse condizioni o meno poco importa, ma rimandando a febbraio le deci… - OdeonZ__ : Inter ormai matura, ma il Milan è in forma. Juve, faticosa risalita - coitsu : RT @Gazzetta_it: Inter ormai matura, ma il Milan è in forma. Juve, faticosa risalita #serieA - sportli26181512 : Inter ormai matura, ma il Milan è in forma. Juve, faticosa risalita: Inter ormai matura, ma il Milan è in forma. Ju… - Gazzetta_it : Inter ormai matura, ma il Milan è in forma. Juve, faticosa risalita #serieA -