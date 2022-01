In Non mi Lasciare arriva la svolta grazie ad un filmato? Anticipazioni 17 e 24 gennaio (Di lunedì 17 gennaio 2022) In Non mi Lasciare è arrivato il momento di tornare nel bel mezzo delle indagini alla ricerca della verità. Dopo il successo della prima puntata in onda la scorsa settimana, Vittoria Puccini e la bella Venezia torneranno protagoniste del prime time di Rai1 oggi, 17 gennaio, con Elena Zonin pronta a spingersi oltre per avere la sua verità, ma in che modo? Il vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, ha lasciato Roma per volare a Venezia e concludere un’indagine che ormai la perseguita. La Zonin da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori e nella puntata di questa sera, andrà nella Casa Famiglia che ospitava Angelo per raccogliere più informazioni possibili. La psicologa che si occupava di lui lo descrive ad Elena come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) In Non mito il momento di tornare nel bel mezzo delle indagini alla ricerca della verità. Dopo il successo della prima puntata in onda la scorsa settimana, Vittoria Puccini e la bella Venezia torneranno protagoniste del prime time di Rai1 oggi, 17, con Elena Zonin pronta a spingersi oltre per avere la sua verità, ma in che modo? Il vice questore della Polizia, specializzata in crimini informatici, ha lasciato Roma per volare a Venezia e concludere un’indagine che ormai la perseguita. La Zonin da anni indaga su una rete di pedofili responsabile del rapimento e del traffico di minori e nella puntata di questa sera, andrà nella Casa Famiglia che ospitava Angelo per raccogliere più informazioni possibili. La psicologa che si occupava di lui lo descrive ad Elena come un ragazzino forte nonostante l’apparenza. ...

Advertising

SkySport : La Corte Federale australiana ha respinto all'unanimità l'appello di Novak Djokovic contro il ritiro del visto. Il… - borghi_claudio : Uno scandalo... ma come si fa a lasciare diritto di voto a chi non ha il green pass? E ci fanno pure il titolo, co… - ItaliaViva : Domenica 16 gennaio i romani hanno una grande opportunità, quella di dire sì al coraggio e all'unità dei riformisti… - Claudie9223 : RT @Claudoc3: @Claudie9223 @Nicolet84520681 Non mi dire che le vuoi lasciare libere l'OCONA, la PAPERA e le vaste distese che le aspettano… - vsproductionn : No, ma continuiamo pure a non dare spazio a Stefania e alla sua vita per lasciare spazio a Dante, alle incredibili… -