In Cina crolla il tasso di natalità: siamo ai minimi storici (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brutte notizie in Cina: il tasso di natalità è precipitato ai minimi storici nel 2021, attestandosi al rapporto di 7,52 nascite ogni 1.000 persone, in calo su quello di 8,52 del 2020. In base ai dati ... Leggi su globalist (Di lunedì 17 gennaio 2022) Brutte notizie in: ildiè precipitato ainel 2021, attestandosi al rapporto di 7,52 nascite ogni 1.000 persone, in calo su quello di 8,52 del 2020. In base ai dati ...

Advertising

zazoomblog : In Cina crolla il tasso di natalità: siamo ai minimi storici - #crolla #tasso #natalità: #siamo - globalistIT : - scienzenotizie : RT @scienzenotizie: #Attualità #Cina #muraglia #terremoto Terremoto in Cina: crolla una sezione della Grande Muraglia - GloboChannel1 : Terremoto di magnitudo 6.9 in Cina - crolla un pezzo della Grande Muraglia: - scienzenotizie : #Attualità #Cina #muraglia #terremoto Terremoto in Cina: crolla una sezione della Grande Muraglia -