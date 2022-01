Impedire la riconoscibilità del voto e altri piccoli accorgimenti a tutela del Quirinale e di tutti noi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Come ormai hanno capito anche i sassi, se Silvio Berlusconi ha delle reali possibilità di diventare presidente della Repubblica è solo grazie alla presenza di centinaia di parlamentari eletti con il Movimento 5 stelle. Tanto quelli rimasti nel gruppo grillino quanto, a maggior ragione, quelli nel frattempo migrati nel gruppo misto, e in ciascuno deglipartiti, compresa Forza Italia (unica curiosa eccezione, almeno fino all’ultimo censimento, le minoranze linguistiche). Se fossero proprio loro, eletti in nome dell’antiberlusconismo duro e puro, contro i compromessi e gli inciuci della vecchia sinistra, a eleggere Berlusconi al, si potrebbe ingenuamente pensare che la tragedia servirebbe almeno di lezione a qualcuno (per esempio, su come votare), ma sarebbe una pia illusione. Anzi, si può scommettere che dal giorno dopo tutta l’eletta ...