Il seggio di Gualtieri rimane al Pd Ma ha votato un elettore su dieci

(Di lunedì 17 gennaio 2022) AGI - Cecilia D'Elia del Pd vince con un netto 59,43% le elezioni suppletive per il collegio alla Camera del centro storico di Roma, lasciato libero da Robertocon la sua elezione a sindaco della Capitale. Il centrosinistra, pur diviso, conferma il 'feudo' dei rioni monumentali del centro. Ma l'affluenza alle urne è bassissima: appena l'11,3%, pari a 21.010 persone su 185.394 aventi diritto. La partecipazione è stata ancora più bassa dell'analogo turno per lo stesso collegio, a marzo 2020 pochi giorni prima del lockdown, quando avevail 17,6%. I residenti del centro storico si sono tenuti lontani dalle urne, distratti tra la pandemia e la contesa tra le forze politiche giustamente fagocitata dalla corsa per il Quirinale. D'Elia, responsabile Pari Opportunità dei dem, stacca di quasi 7 mila voti Simonetta Matone, capogruppo della Lega ...