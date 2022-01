Il gioco del Pd: fare filtrare nomi di centrodestra per portare Draghi (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli ultimi bluff di Letta: Tremonti o Casellati per far saltare l'unità sul Cavaliere. Ma l'unico nome che ha in testa è quello di SuperMario. E avverte: "Intesa sul Colle e sulla legislatura" Leggi su ilgiornale (Di lunedì 17 gennaio 2022) Gli ultimi bluff di Letta: Tremonti o Casellati per far saltare l'unità sul Cavaliere. Ma l'unico nome che ha in testa è quello di SuperMario. E avverte: "Intesa sul Colle e sulla legislatura"

