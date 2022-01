Guida al fantacalcio, i nostri consigli sullo Spezia (Di lunedì 17 gennaio 2022) La Guida di 11contro11.it sui consigli per il fantacalcio, con l’aggiornamento della sessione invernale, prosegue con l’analisi dello Spezia. Gli Aquilotti sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ma in generale i risultati non sono stati così brillanti. Il gioco voluto dal tecnico Thiago Motta (più volte a rischio esonero) non è decollato, anche per la mancanza di calciatori adatti al credo dell’allenatore ex Genoa. Lo score dello Spezia in 21 giornate è di 5 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. consigli fantacalcio Spezia, l’analisi dei nuovi acquisti In questa sessione invernale di calciomercato lo Spezia non ha ancora effettuato acquisti né cessioni. consigli fantacalcio ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ladi 11contro11.it suiper il, con l’aggiornamento della sessione invernale, prosegue con l’analisi dello. Gli Aquilotti sono momentaneamente fuori dalla zona retrocessione, ma in generale i risultati non sono stati così brillanti. Il gioco voluto dal tecnico Thiago Motta (più volte a rischio esonero) non è decollato, anche per la mancanza di calciatori adatti al credo dell’allenatore ex Genoa. Lo score delloin 21 giornate è di 5 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte., l’analisi dei nuovi acquisti In questa sessione invernale di calciomercato lonon ha ancora effettuato acquisti né cessioni....

Advertising

zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sulla Roma - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - zazoomblog : Guida al fantacalcio i nostri consigli sul Milan - #Guida #fantacalcio #nostri #consigli - pieghe : Il mio primo fantacalcio lo preparai per sbaglio con un guida dell'anno precedente. Quindi per sbaglio chiamai Ibra… - TuttoFanta : UFFICIALE #VENEZIA: depositato il contratto di #Nani ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per il… - TuttoFanta : ??UFFICIALE #UDINESE: depositato il contratto di #Benkovic ??Nell'articolo la scheda giocatore e il consiglio per i… -