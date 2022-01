Green pass, nuovo Dpcm: c’è l’intesa sulle attività esentate (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Super Green pass: c’è intesa sul Dpcm legato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Il Dpcm in questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il semplice Green pass per poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma del Dpcm il confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ossia Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘esenti’ del Green pass base. Se i primi tre dicasteri condividevano infatti la proposta di esentare dal Green pass base – dunque in tasca non solo a vaccinati o ... Leggi su lopinionista (Di martedì 18 gennaio 2022) ROMA – Super: c’è intesa sullegato all’ultimo decreto che ha introdotto, il 5 gennaio scorso, l’obbligo vaccinale per gli over 50. Ilin questione deve dettagliare le realtà in cui non sarà richiesto il certificato verde ‘rafforzato’ – quello che possono esibire i vaccinati o guariti da Covid – o il sempliceper poter accedervi. Ad allungare i tempi per la firma delil confronto che ha visto coinvolti i ministeri competenti, ossia Salute, Giustizia, Pubblica amministrazione e Sviluppo economico sugli ‘esenti’ delbase. Se i primi tre dicasteri condividevano infatti la proposta di esentare dalbase – dunque in tasca non solo a vaccinati o ...

