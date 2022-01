GF Vip | lite furibonda tra Jessica e Lulù | “Mi vergono per te”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Tra le varie liti che in questi giorni stanno stravolgendo gli equilibri nella Casa del Grande Fratello Vip 6, poche ore fa c’è stata anche quella tra le due principesse Selassié rimaste in gioco, ovvero. Quest’ultima, infatti, ha contestato l’atteggiamento che la prima ha nei confronti di Alessandro Basciano, per il quale ha una cotta e che continua a provocare nonostante lui sia visibilmente stufo e imbarazzato dalla cosa. Anche perché, com’è noto, il bel trentenne ligure sta con Sophie Codegoni, amica di, anche lei poco felice dell’atteggiamento della Princess. GF Vip, Delia confessa: “Io e Alex Belli lo abbiamo fatto insieme a un’altra donna” In una confidenza condivisa nella Casa, la new entry venezuelana si apre sui ...

Soleil e Delia: il clima nella casa del Grande Fratelloè più teso che mai Non ci si poteva ... tra cu [...] Subito dopo l'ingresso della Duran infatti, si è verificata già la primatra le due ...L'ultima discussione ha assunto toni furiosi, gelando i concorrenti del GFche hanno assistito inermi. "Mi fa il pippone. A me, sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ...Insieme a colazione Alessandro e Jessica discutono delle vicende che li hanno visti coinvolti negli ultimi giorni. Il VIP spiega a Jessica le ragioni per cui, nonostante anche lui fosse infastidito da ...Alessandro Basciano Sophie Codegoni: nelle ultime ore il genovese si è scagliato duramente contro Sophie dicendole che non ha bisogno di lei.