Fiorentina Genoa 4-0 LIVE: Vlahovic cala il poker (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Fiorentina e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Franchi, Fiorentina e Genoa si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Fiorentina Genoa 4-0 MOVIOLA 1? Via al match! 4? Fiorentina partita forte, sono i viola a fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i viola. Saponara duramente attaccata da Ostigard. 10? Vlahovic sbaglia il rigore. Cucchiaio fallito e bloccato da Sirigu, che inizialmente spiazzato recupera e para. Si resta 0-0. 14? GOL DELLA Fiorentina! Odriozola porta avanti i viola! Tocco di Nico Gonzalez ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Allo stadio Franchi, il match valido per la 22ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Franchi,si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-0 MOVIOLA 1? Via al match! 4?partita forte, sono i viola a fare la partita. 9? Arbitro al Var: possibile rigore per i viola. Saponara duramente attaccata da Ostigard. 10?sbaglia il rigore. Cucchiaio fallito e bloccato da Sirigu, che inizialmente spiazzato recupera e para. Si resta 0-0. 14? GOL DELLA! Odriozola porta avanti i viola! Tocco di Nico Gonzalez ...

Advertising

DiMarzio : .@GenoaCFC, arriva l'esonero per #Shevchenko: ai dettagli #Labbadia per sostituirlo, ma dopo la Fiorentina - OddsKongen : Fiorentina v Genoa: Fiorentina over 5.5 goals @ 2.65 (7 units) - pianetagenoa : RT @PaytonSir: Cala il sipario dopo 45’. Squadra seduta e troppo arroccata dietro. Davvero è stata fatta questa scelta tattica? Galdames f… - oriyhommy : RT @PietroLazze: Per @ilPentasport #Vlahovic potrebbe iniziare la partita contro il Genoa dalla panchina. Lo dico prima, se si tratta di qu… - FabioMarinosky : RIGORI A FAVORE 2021/2022 Inter 9 Milan 8 Napoli 7 Fiorentina 7 Empoli 6 Hellas Verona 6 Genoa 5 Juventus 5 -