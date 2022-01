Etica e cyberspazio | tra autoregolamentazione e codici di comportamento

Leggi su formiche

(Di lunedì 17 gennaio 2022) I processi di interazione virtuale devono essere controllati in un modo o nell’altro. Ma come, entro quali limiti e, soprattutto, in base a quali principi? I sostenitori del punto di vista ufficiale – supportati dalla forza delle strutture statali – sostengono che poiché Internet ha un impatto significativo e non sempre positivo non solo sui suoi utenti, ma anche sulla società nel suo insieme, è necessario regolamentare chiaramente tutte le aree di interazione virtuale attraverso l’emanazione di atti legislativi appropriati. Però i vari tentativi di regolamentare legislativamente la comunicazione virtuale si trovano, nella pratica, ad affrontare grandi difficoltà a causa dell’imperfezione del moderno diritto dell’informazione. Inoltre, la comunità di Internet, basandosi su un’ideologia “anarchica” interna, dimostra una significativa resistenza alle regolamentazioni governative, ...