“Con me ha chiuso”. GF Vip, tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge finisce nel peggiore dei modi (Di lunedì 17 gennaio 2022) La casa del Grande Fratello Vip è ormai una polveriera, l’ingresso di Delia Duran ha spaccato gli equilibri e mandato in crisi Soleil Sorge. L’ex Uomini e Donne c’è andata pesantissima attaccando prima Jessica, colpevole di essersi schierata con Delia, e poi la moglie di Alex Belli. “Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro”. “A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me”. Una situazione di estremo disagio per Soleil Sorge di cui sta pagando il conto anche Manila Nazzaro che si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) La casa del Grande Fratello Vip è ormai una polveriera, l’ingresso di Delia Duran ha spaccato gli equilibri e mandato in crisi. L’ex Uomini e Donne c’è andata pesantissima attaccando prima Jessica, colpevole di essersi schierata con Delia, e poi la moglie di Alex Belli. “Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un’eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt’altro”. “A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l’unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me”. Una situazione di estremo disagio perdi cui sta pagando il conto ancheche si è ...

Advertising

Agenzia_Ansa : VIDEO | Roma, l'odissea di Alessandro: 'Io disabile chiuso in casa perché non posso prendere la Metro C'. Nove ferm… - DiMarzio : Il @GenoaCFC ha chiuso con l'@Atalanta_BC per #Miranchuk: ora aspetta il via libera della Dea - stebellentani : Vaccinati over 12 al 90%. Vaccino obbligatorio over 50. Senza vaccino non bevi un caffè né sali su un treno, masche… - TestiFra : RT @IsaInghirami: @GiovanniSergi8 Da quando ho chiuso con la tv io e il Maalox ci siamo lasciati ?? Ho letto il live tweeting di @TestiFra,… - MauS0303 : @angela66762414 @NicolaPorro Eh ma con GP poi hanno chiuso discoteche -