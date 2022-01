Come accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni (Di lunedì 17 gennaio 2022) Per accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni, un professore può servirsi di diversi metodi. Tra questi, il fatto di svolgere esercizi, calcoli, chiedere di ripetere il contenuto di uno o più paragrafi o pagine. A volte è necessario sottoporre all’ascoltatore una serie di domande, per chiedergli apertamente se abbia compreso o no. Non tutti gli studenti però sono in grado di definire cosa sia chiaro oppure no, soprattutto i piccoli. Per questo, molti professori conoscono tante soluzioni differenti e sanno sfruttare quella giusta a seconda della tipologia di studente con cui lavorano. Non esiste un metodo migliore dell’altro, proprio perché gli utenti che prenotano le lezioni ... Leggi su udine20 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Perche lodile, un professore può servirsi di diversi metodi. Tra questi, il fatto di svolgere esercizi, calcoli, chiedere di ripetere il contenuto di uno o più paragrafi o pagine. A volte è necessario sottoporre all’ascoltatore una serie di domande, per chiedergli apertamente secompreso o no. Non tutti gli studenti però sono in grado di definire cosa sia chiaro oppure no, soprattutto i piccoli. Per questo, molti professori conoscono tante soluzioni differenti e sanno sfruttare quella giusta a seconda della tipologia dicon cui lavorano. Non esiste un metodo migliore dell’altro, proprio perché gli utenti che prenotano le lezioni ...

Advertising

udine20 : Come accertarsi che lo studente di ripetizioni online abbia capito le proprie spiegazioni - - PenguinMiriam : RT @mrnnplt: Nicolas vedendo la mia mano tremante mi ha chiesto come stessi e dopo quando l'ho visto per la seconda volta me lo ha richiest… - grancetto : RT @grancetto: Per valutare giustamente gli uomini,dobbiamo vederli dove li sorprendono gli avvenimenti; guardare di quanto essi fecero,tan… - liaastyles : RT @mrnnplt: Nicolas vedendo la mia mano tremante mi ha chiesto come stessi e dopo quando l'ho visto per la seconda volta me lo ha richiest… - luvstlss : RT @mrnnplt: Nicolas vedendo la mia mano tremante mi ha chiesto come stessi e dopo quando l'ho visto per la seconda volta me lo ha richiest… -