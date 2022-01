Carlo Verdone dopo anni rivela un segreto | Ho conosciuto Moana Pozzi a casa di Massimo Troisi

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Nella lunga intervista diper i 40di Borotalco, uno dei suoi film più famosi, ed è proprio in questa stessa intervista che l'attore e regista romano ricorda un particolare aneddoto avvenuto moltifa adi. Prima che cominciasse a girare Borotalco,aveva pensato di smettere: "Quando uscì Bianco, Rosso e, gli allora produttori Sergio Leone e Medusa furono felicissimi. Ma Leone è andato ad altri progetti e non ha avuto il tempo di seguirmi. Non gli hanno rinnovato il contratto, ma non gliel'hanno detto, ha visto di persona. Quindi ha pensato di lasciar perdere. Sono tornato all'università per trovare un professore di storia delle religioni, sperando di diventarne assistente. Ho ...

Carlo Verdone ricorda Massimo Troisi, attore e collega, e un'altra era del cinema italiano in un'intervista a Repubblica, a 40 anni dall'uscita del film Borotalco, il film che ha risollevato la sua ... 'La conobbi a casa di Massimo Troisi Carlo Verdone racconta la genesi del successo del film Borotalco e un retroscena su Massimo Troisi e Moana Pozzi. Verdone racconta che per partorire l'idea giusta ...