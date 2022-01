Calciomercato Juve: tre club ci provano con Dybala (Di lunedì 17 gennaio 2022) La possibile rottura tra Dybala e la Juve ha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero La possibile rottura tra Dybala e la Juve sta ha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero. Per Tuttosport, sarebbero in particolare tre i club maggiormente interessati a la Joya. In Serie A è vivo l’interesse dell’Inter, mentre in Premier League e in Liga il Tottenham di Conte e il Barcellona di Xavi potrebbero inserirsi alla corsa per il 10 della Juve. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 gennaio 2022) La possibile rottura trae laha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero La possibile rottura trae lasta ha attirato l’attenzione e l’interesse di alcune squadre in Italia e all’estero. Per Tuttosport, sarebbero in particolare tre imaggiormente interessati a la Joya. In Serie A è vivo l’interesse dell’Inter, mentre in Premier League e in Liga il Tottenham di Conte e il Barcellona di Xavi potrebbero inserirsi alla corsa per il 10 della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

