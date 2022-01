(Di lunedì 17 gennaio 2022) "Non voglio entrare nel merito delle decisioni del Cts che ha competenze maggiori". ROMA - "Non voglio entrare nel merito delle decisioni del Cts che ha competenze maggiori, mache dopo la sosta ...

Advertising

sportface2016 : Le parole del presidente dell'Hellas Verona Maurizio #Setti - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Setti 'Capienza stadi? Spero da febbraio si torni al 100%' - fzola_ : Hellas Verona, in utile il bilancio del 2021. Setti il dirigente più pagato della Serie A - LALAZIOMIA : Serie A, gli stipendi di presidenti e dirigenti: Setti il più pagato - Calcio e Finanza - CalcioOggi : Dirigenti più pagati Serie A, la classifica: Setti e Gazidis in vetta - Calcio e Finanza -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Setti

Tiscali.it

... perché ilè spettacolo per i tifosi e perché anche noi abbiamo bisogno di aiuto economico. ... Lo ha dichiarato Maurizio, presidente dell'Hellas Verona, intervenuto a "La politica nel ...2021 - 2022 Serie A Tabellino partita Sassuolo - Hellas Verona Squadra in casa Sassuolo Squadra avversaria Hellas Verona Alla 250° partita in Serie A della gestione, il Verona ottiene ...Maurizio Setti, presidente dell'Hellas Verona, è intervenuto a "La politica nel pallone", su Rai Gr Parlamento per parlare a tutto tondo della situazione della Serie A.Contro il Sassuolo il patron gialloblù taglia un importante traguardo alla guida del club Giornata importante per Maurizio Setti: quella tra il Verona e il Sassuolo sarà infatti la sua duecentocinquan ...