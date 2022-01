Calcio: Allegri 'obiettivo Coppa Italia, vogliamo passare' (Di lunedì 17 gennaio 2022) "La Coppa Italia è un obiettivo. All'inizio non interessa a nessuno, ma dai quarti in poi interessa a tutti e noi vogliamo andare avanti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Laè un. All'inizio non interessa a nessuno, ma dai quarti in poi interessa a tutti e noiandare avanti": così il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla ...

