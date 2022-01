Bimba giù dal terzo piano, il compagno della madre, Azhar Mohssine “La stavo facendo volare per poi riprenderla” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fatima, di soli 3 anni, è volata giù dal balcone di un appartamento di Torino. La madre accusa il compagno, Azhar Mohssine. I giochi tra genitore e figlio sono una delle cose più divertenti di quando si è bambini. Un momento di gioia, di spensieratezza e di divertimento. Purtroppo, i giochi talvolta possono essere pericolosi, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 17 gennaio 2022) Fatima, di soli 3 anni, è volata giù dal balcone di un appartamento di Torino. Laaccusa il. I giochi tra genitore e figlio sono una delle cose più divertenti di quando si è bambini. Un momento di gioia, di spensieratezza e di divertimento. Purtroppo, i giochi talvolta possono essere pericolosi, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

piu_luisella : @ore14rai2 IL BASTARDO??che fà opplà cn una bimba di 3anni...ubriaco e drogato?????????solo in Italia????possiamo 'creder… - vioxformula1 : @giuxlet Giù giu giù, tutti giù insieme a giuliano tutti quanto noi balliamo la storia di amore tra Giulia e chi no… - mazzanti_giu : RT @GuidoDeMartini: ?? COME SI POSSONO DEFINIRE LE PERSONE CHE N_O_N PERMETTONO ALLA MAMMA DI STARE CON LA FIGLIA?!? ?? Bimba malata trasferi… - LiKytai8 : Bimba morta giù dal balcone, il patrigno al gip: 'La lanciavo in aria per gioco, mi è caduta' - la Repubblica Mo… - mia_bimba : RT @Ingestibile79: Non per fare polemica, ma visto che molti parlano di Norimberghe e scricchiolii che viene giù tutto, io sono per cominci… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimba giù "Omicidio colposo". Il patrigno della piccola Fatima resta in carcere Resta in carcere Azhar Mohssine , il marocchino accusato di aver fatto precipitare giù dal balcone Fatima , la bimba di 3 anni morta a Torino durante un tragico gioco col patringno. Lo ha deciso il gip Agostino Pasquariello che ha riformulato l'ipotesi di reato a carico del 32enne ...

Il patrigno di Fatima resta in carcere, ma il gip cambia l'accusa: omicidio colposo Bimba morta giù dal balcone, le lacrime della soccorritrice: "Ho sentito le voci di un uomo e una donna, poi il tonfo" Il gip Agostino Pasquariello ha convalidato il fermo, pur riqualificando il ...

Bimba giù dal quarto piano, fermato per omicidio il compagno della mamma - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it Resta in carcere Azhar Mohssine , il marocchino accusato di aver fatto precipitaredal balcone Fatima , ladi 3 anni morta a Torino durante un tragico gioco col patringno. Lo ha deciso il gip Agostino Pasquariello che ha riformulato l'ipotesi di reato a carico del 32enne ...mortadal balcone, le lacrime della soccorritrice: "Ho sentito le voci di un uomo e una donna, poi il tonfo" Il gip Agostino Pasquariello ha convalidato il fermo, pur riqualificando il ...