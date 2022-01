Berlusconi al Quirinale? Venti anni fa la ‘profezia’ ha previsto tutto (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina sempre più la scelta per il Quirinale. Una ‘profezia’ di anni va parlò proprio di Berlusconi. Vediamo in quale occasione. Fonte GettyImagesLa questione politica e del nuovo Presidente della Repubblica si fa sempre più calda. Dalla prossima settimana si potrà entrare nel vivo ma, con ogni probabilità, potrebbero essere necessarie più sedute per decretare il nuovo Presidente. Questo perché, almeno fino a questo momento, sembrano non esserci i numeri per sancire un nome. Dall’altra parte, però, più sedute portano a diminuire i numeri necessari per la scelta. Un momento che è davvero molto atteso, anche vista l’indisponibilità di Sergio Mattarella a proseguire. I nomi fatti nelle ultime settimane sono vari ma uno sta attirando l’attenzione pubblica. Stiamo parlando del Cavaliere Silvio ... Leggi su chenews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Si avvicina sempre più la scelta per il. Unadiva parlò proprio di. Vediamo in quale occasione. Fonte GettyImagesLa questione politica e del nuovo Presidente della Repubblica si fa sempre più calda. Dalla prossima settimana si potrà entrare nel vivo ma, con ogni probabilità, potrebbero essere necessarie più sedute per decretare il nuovo Presidente. Questo perché, almeno fino a questo momento, sembrano non esserci i numeri per sancire un nome. Dall’altra parte, però, più sedute portano a diminuire i numeri necessari per la scelta. Un momento che è davvero molto atteso, anche vista l’indisponibilità di Sergio Mattarella a proseguire. I nomi fatti nelle ultime settimane sono vari ma uno sta attirando l’attenzione pubblica. Stiamo parlando del Cavaliere Silvio ...

