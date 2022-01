BBC, canone congelato per 2 anni. Sul tavolo l’ipotesi di cancellarlo del tutto dal 2027 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bbc Clamorosa svolta per la Bbc. Anzi, ai danni della Bbc. Dal 2027 l’emittente del servizio pubblico britannico dovrà – a quanto pare – rinunciare al canone. Sebbene non vi sia ancora un annuncio ufficiale da parte del governo presieduto da Boris Johnson, a esprimersi sull’argomento in modo esplicito è stata con tweet la Segretaria alla cultura del Regno Unito, Nadine Dorries. A commento di un’anticipazione pubblicata dal Daily Mail sul tema, l’esponente di governo ha dichiarato: “Questo sarà l’ultimo annuncio sul canone. I giorni in cui gli anziani erano minacciati con pene detentive e gli ufficiali giudiziari bussavano alle porte sono finiti. È ora di discutere e dibattere su nuove modalità di finanziare, supportare e vendere ottimi contenuti britannici“. This licence fee ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bbc Clamorosa svolta per la Bbc. Anzi, ai ddella Bbc. Dall’emittente del servizio pubblico britco dovrà – a quanto pare – rinunciare al. Sebbene non vi sia ancora un annuncio ufficiale da parte del governo presieduto da Boris Johnson, a esprimersi sull’argomento in modo esplicito è stata con tweet la Segretaria alla cultura del Regno Unito, Nadine Dorries. A commento di un’anticipazione pubblicata dal Daily Mail sul tema, l’esponente di governo ha dichiarato: “Questo sarà l’ultimo annuncio sul. I giorni in cui gli anziani erano minacciati con pene detentive e gli ufficiali giudiziari bussavano alle porte sono finiti. È ora di discutere e dibattere su nuove modalità di finanziare, supportare e vendere ottimi contenuti britci“. This licence fee ...

