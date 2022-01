Basket | Treviso | viaggio a Lavrio per vincere il play-in di Champions League Menetti ci crede | ma pesa l’assenza di Sims

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022) Domani, a, la Nutribullettenterà di conquistare l’accesso alla seconda fase diball2021-2022. E’ infatti in programma gara-2 del-in che mette di fronte seconde e terze dei gironi della prima fase, dove per seconda in questo caso s’intende la squadra di Maxe per terza quella ellenica. Palla a due alle ore 18:30, con diretta su RaiSport. All’andata la gara si è conclusa sull’87-72 in favore della formazione veneta, che ha potuto contare sul grande contributo di tutte le proprie bocche da fuoco, da vicino (Henry) come da lontano (Tomas Dimsa, DeWayne Russell). Di questi tre, però, uno non potrà scendere in campo:, infatti, è risultato positivo al Covid-19, il che lo costringe ...