Australian Open 2022, Bronzetti batte Gracheva in rimonta e accede al secondo turno. Out Paolini (Di lunedì 17 gennaio 2022) Una super Lucia Bronzetti batte Varvara Gracheva nella sfida valida per il primo turno degli Australian Open 2022. Il risultato finale recita 3-6 6-2 6-3 in poco meno di due ore. Parte bene l'azzurra, che trova il break del vantaggio già nel terzo game, sfruttando la quarta palla utile. Ma la risposta della russa è immediata: col passare degli scambi, infatti, emerge la qualità di Gracheva, che trova l'immediato contro-break e il break del vantaggio nel turno di servizio successivo dell'azzurra, inanellando una striscia di quattro game consecutivi, prima di chiudere il set. Il secondo set parte ancora a favore di Gracheva, che trova l'immediato break, ma questa volta è una caparbia ...

