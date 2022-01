Atalanta-Inter, Sconcerti: “Ho due chiavi di lettura per il tweet del Napoli, una è maliziosa” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il giornalista Maio Sconcerti ieri sera in diretta nel programma Pressing su Italia 1 ha commentato il tweet del Napoli relativo alla partita tra Atalanta e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ho due chiavi di lettura per il tweet del Napoli: la prima, che è quella in cui credo di più, è che si tratti di complimenti sentiti, i napoletani sono spesso stati protagonisti di gesti simili di sportività.La seconda è che il pareggio sia un risultato che fa molto piacere al Napoli, quindi non escludo che possa esserci un po’ di malizia“. FOTO: Getty Images – Atalanta-Inter La Società Sportiva Calcio Napoli, infatti, al termine del big match tra le due rivali ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il giornalista Maioieri sera in diretta nel programma Pressing su Italia 1 ha commentato ildelrelativo alla partita tra. Di seguito le sue dichiarazioni. “Ho duediper ildel: la prima, che è quella in cui credo di più, è che si tratti di complimenti sentiti, i napoletani sono spesso stati protagonisti di gesti simili di sportività.La seconda è che il pareggio sia un risultato che fa molto piacere al, quindi non escludo che possa esserci un po’ di malizia“. FOTO: Getty Images –La Società Sportiva Calcio, infatti, al termine del big match tra le due rivali ...

