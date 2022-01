Anticipazioni Un Posto al Sole | Patrizio cova vendetta | Alberto nel mirino!

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Ecco ledi Unalnella puntata del 17 gennaio 2022 alle 20:45 su Rai 3:finisce nei guai. Le violente provocazioni dihanno scatenato una lite tra il Palladini e il Giordano. Il giovane cuoco, stanco di essere vittima della malvagità di un avvocato, vorrebbe vendicarsi, ma la madre e il padre estremamente preoccupati cercheranno in tutti i modi di fargli cambiare idea. Samuel vorrebbe sfruttare al meglio le possibilità che Speranza gli sta dando; Silvia si rende conto che i suoi amici non accetteranno mai il suo nuovo compagno Giancarlo; mentre Bianca, delusa e triste per la partenza della madre, diventa sempre più ansiosa e finisce per litigare con Jimmy.cade vittima del crudele. Palladini, nonostante la ...

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un posto al Sole dal 17 al 21 gennaio 2022.