Amici | l’ultima provocazione di Alessandra Celentano

Leggi su dilei

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Provocatoria e grintosa come sempre:non si smentisce, come testimoniato dall’ultimo video pubblicato dalla storica insegnante disu Twitter. La nipote del “molleggiato” ha deciso di organizzare una serie di nuove audizioni per sostituire Mattia Zenzola. Queste sono state le sue parole: “Sto aprendo dei casting per i ballerini di latino americano, ballerini che si reputano più bravi di Mattia”. Per entrare a far parte della scuola più longeva della tv, però, la passione non è sufficiente, l’insegnante di danza classica, sempre nel video, ha infatti spiegato quali sono i requisiti di cui bisogna essere in possesso per realizzare il proprio sogno. Gli aspiranti ballerini che sta cercando ladevono avere un’età compresa tra i 18 e i 26 anni, un’altezza non inferiore ai 175 cm, senza ...