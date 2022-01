Amici 21, Alessandra Celentano alla ricerca di “un ballerino di latino che si reputa più bravo di Mattia Zenzola”: la frecciatina di Raimondo Todaro (Di lunedì 17 gennaio 2022) Mattia Zenzola dovrà lasciare Amici? Per il ballerino di latino americano, negli scorsi giorni è arrivato un brutto infortunio. Il ragazzo è attualmente in stampelle e solo nelle prossime ore scoprirà se potrà proseguire la sua avventura nella scuola più famosa d’Italia o dovrà abbandonarla per mettersi a riposo e guarire per bene dal brutto incidente che lo ha visto protagonista. A questo momento “no” si è aggiunto un ulteriore pensiero ingombrante per il giovane Mattia, il cui banco è stato messo in discussione dalla maestra Alessandra Celentano. Nelle ultime ore, infatti, sul profilo Instagram di WittyTv, proprio l’insegnante di ballo ha spiegato di essere alla ricerca di un ... Leggi su isaechia (Di lunedì 17 gennaio 2022)dovrà lasciare? Per ildiamericano, negli scorsi giorni è arrivato un brutto infortunio. Il ragazzo è attualmente in stampelle e solo nelle prossime ore scoprirà se potrà proseguire la sua avventura nella scuola più famosa d’Italia o dovrà abbandonarla per mettersi a riposo e guarire per bene dal brutto incidente che lo ha visto protagonista. A questo momento “no” si è aggiunto un ulteriore pensiero ingombrante per il giovane, il cui banco è stato messo in discussione dmaestra. Nelle ultime ore, infatti, sul profilo Instagram di WittyTv, proprio l’insegnante di ballo ha spiegato di esseredi un ...

