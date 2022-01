All'Europarlamento l'omaggio dei big a David Sassoli. Domani il suo successore (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Un leone al servizio della democrazia" per il presidente del Consiglio Michel; "Un grande costruttore dell'edificio dell'Unione" l'ha definito il presidente francese Macron; e Ursula von der Leyen - ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 17 gennaio 2022) "Un leone al servizio della democrazia" per il presidente del Consiglio Michel; "Un grande costruttore dell'edificio dell'Unione" l'ha definito il presidente francese Macron; e Ursula von der Leyen - ...

Advertising

TizianaBtz : RT @fulviogiuliani: #60seconds del lunedì! L’ipocrisia di certa politica riesce sempre a sorprenderci, almeno a superare ogni livello di de… - fulviogiuliani : #60seconds del lunedì! L’ipocrisia di certa politica riesce sempre a sorprenderci, almeno a superare ogni livello d… - 4Tchat : RT @la_radice: #PFizergate #pfizerbooster Interrogazione all'Europarlamento, in riferimento all' articolo comparso sul #BritishmedicalJourn… - la_radice : #PFizergate #pfizerbooster Interrogazione all'Europarlamento, in riferimento all' articolo comparso sul… - transreality1 : #eurozona ci doveva pensare un po prima che si potesse arrivare a questo, e preparare un piano b! Ma all… -