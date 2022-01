17 gennaio 2010, Milan-Siena 4-0: tripletta di Ronaldinho (Video) (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dodici anni fa Ronaldinho, attaccante del Milan, illuminava 'San Siro' con una spettacolare tripletta nel 4-0 rifilato al Siena. Il Video Leggi su pianetamilan (Di lunedì 17 gennaio 2022) Dodici anni fa, attaccante del, illuminava 'San Siro' con una spettacolarenel 4-0 rifilato al. Il

Advertising

___livia95___ : Hanno due figli, Samuel John Nivola (nato il 26 settembre 2003) e una figlia, May Nivola (nata il 15 gennaio 2010). - ziolions4219 : RT @FrontieraRieti: Lunedì 17 e 24 gennaio alle 21.10 su @TV2000it andrà in onda Preferisco il Paradiso, un film per la tv del 2010 sulla b… - ___livia95___ : Sono stati fidanzati per 3 anni. (2002-22 gennaio 2005) il 22 gennaio 2005 si sono sposati, fino al divorzio nel se… - footballdata_fi : #CoppaAfrica - fase a gironi ??lunedì 17 gennaio ??17:00 ???'Olembe Stadium' - #Olembe ??@Eurosport_IT ??????#CapoVerde-… - ___livia95___ : Sono stati insieme per 2 anni e 1 mese. (gennaio 2008-febbraio 2010) -