Volley, Bergamo-Scandicci in tv oggi: orario e diretta streaming Serie A1 Femminile 2021/2022 (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per Volley Bergamo 1991-Savino Del Bene Scandicci, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022 di Volley. La formazione rossoblù va a caccia di punti importanti sul campo di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà però tutt’altro che semplice contro le toscane di Barbolini, quarte in classifica e con l’opportunità di accorciare sul terzo posto di Monza. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 16 gennaio al Palazzetto dello Sport di Bergamo. Di seguito le informazioni per vedere la partita in diretta tv e streaming. CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ... Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Tutto pronto per1991-Savino Del Bene, partita valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato diA1di. La formazione rossoblù va a caccia di punti importanti sul campo di casa per allontanarsi dalla zona retrocessione. Sarà però tutt’altro che semplice contro le toscane di Barbolini, quarte in classifica e con l’opportunità di accorciare sul terzo posto di Monza. Chi conquisterà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.00 di domenica 16 gennaio al Palazzetto dello Sport di. Di seguito le informazioni per vedere la partita intv e. CALENDARIO 15^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO ...

