Super Oroscopo di Paolo Fox del 17 gennaio | ecco la classifica dei segni

Leggi su cityroma

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ariete – L’ariete oggi ha una grande voglia di amare. Sono stelle favorevoli queste, Venere in particolare, per dare spazio ai propri sentimenti e impegnarsi in modo serio. L’dei prossimi giorni, infatti, parla di impegno ed emozioni forti. Tutto quello che nasce adesso può avere un destino felice a meno che non ci si faccia prendere dalla fretta. Toro – Oggi il toro sente un po’ di fatica. Negli ultimi tempi le tensioni causate dal lavoro sono state diverse, c’è, infatti, chi è stato criticato di continuo e anche chi deve affrontare contrattempi giornalieri. I liberi professionisti devono stare attenti e aspettarsi un attacco da parte di qualcuno entro fine mese. In amore, per fortuna si recupera tranquillità. Gemelli – I gemelli hanno un’altra giornata critica. In queste ore ci si sente agitati e stanchi. Potrebbe dipendere dall’amore che si porta dietro ...