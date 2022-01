Stefano Bonolis | chi è il primo figlio di Paolo Bonolis | “Ci siamo persi e ritrovati”

(Di domenica 16 gennaio 2022)è nato dall’unione di papàcon Diane Zoeller, una famosa psicologa americana con cui il conduttore italiano si è sposato nel 1983, per poi divorziare nel 1988 dopo cinque anni.vive a New York e ha studiato negli Stati Uniti. Come mostrano chiaramente le immagini,assomiglia molto al padre. In occasione del suo matrimonio tutta la famigliaè volata in America, pare infatti sia una famiglia allargata molto affiatata. Proprio nella Grande Mela il giovaneha sposato Candice Hansen.però è molto riservato sulla vita privata, anche dei suoi figli, quindi le poche notizie che si hanno derivano dai profili ...

I due hanno dato alla luce due figli:e Martina. In tutto, Paolo ha quindi cinque figli. La carriera di PaoloNel 1980 esordisce in tv con il programma 3,2,1? contatto, per poi ...La scorsa settimana il programma ha avuto un ottimo risultato negli ascolti grazie anche alla presenza di due ospiti d'eccezione come Paolode Martino. C'è Posta per Te, le ...Stefano Bonolis è nato dall’unione di papà Paolo con Diane Zoeller, una famosa psicologa americana con cui il conduttore italiano si è sposato nel 1983, per poi divorziare nel 1988 dopo cinque anni.Diane Zoeller è l’ex moglie di Paolo Bonolis. I due si sono sposati quando erano giovanissimi formando subito una famiglia ...