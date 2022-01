Srdjan Djokovic | ' Finito il tentato omicidio di Novak' Tutte le reazioni

(Di domenica 16 gennaio 2022) L'Australian Open 2022 sarà il primo Slam in ventitré anni senza néné Roger Federer nel tabellone di singolare maschile. I tre giudici della Federal Court di Melbourne, infatti, hanno ...

Non sono tardate, dalla Serbia, le reazioni alla notizia dell'espulsione dall'Australia di Novak. Duro e violento il commento, sui suoi social, del padre di 'Nole',. "Il tentativo di assassinare il miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili nel petto di Novak", scrive. ...Dunque,non potrà competere per conquistare il decimo titolo all'Australian Open, il ... Immaginifico e roboante il messaggio social di suo padre. "E' finito il tentato omicidio del ...Il padre di Novak Djokovic, Srdjan, è tornato a criticare la decisione di espellere il campione serbo dall’Australia. "L’attentato al miglior sportivo del mondo è finito, 50 proiettili al ...L'Australian Open 2022 sarà il primo Slam in ventitré anni senza né Novak Djokovic né Roger Federer nel tabellone di singolare maschile. I ...