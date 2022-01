Spalletti: “Zielinski si è allenato a casa, potrebbe succedere domani” (Di domenica 16 gennaio 2022) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Napoli e Bologna che si giocherà domani allo stadio Renato Dall’Ara. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese”. “Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo”. “Zielinski si è allenato a casa, domani termina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo. potrebbe aggregarsi alla squadra”. “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 16 gennaio 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A tra Napoli e Bologna che si giocheràallo stadio Renato Dall’Ara. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Per vincere le partite è fondamentale avere giocatori a disposizione e in condizione. Prevedo un futuro migliore rispetto al difficile periodo attraversato nell’ultimo mese”. “Non dobbiamo preoccuparci delle squadre che ambiscono alla zona Champions League. Noi vogliamo arrivare tra le prime quattro e abbiamo le carte in regola per raggiungere questo obiettivo”. “si ètermina l’isolamento e svolgerà le visite di controllo.aggregarsi alla squadra”. “Noi siamo qualcuno se rendiamo felice qualcuno. Come ...

