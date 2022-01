Sci alpino, a che ora parte Sofia Goggia nel superG di Zauchensee? Orario preciso 16 gennaio, programma, pettorale, tv (Di domenica 16 gennaio 2022) Sofia Goggia ha annunciato la propria partecipazione al superG femminile di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra deciderà domani mattina se prendere effettivamente parte alla gara in programma domenica 16 gennaio (ore 11.30) nella località austriaca. La Campionessa Olimpica di discesa libera è caduta nella discesa di sabato, non si è infortunata ma potrebbe optare per una rinuncia se la sua forma fisica non fosse delle migliori. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 10.30 LA DIRETTA LIVE DEL superG FEMMINILE DI Zauchensee DALLE 11.30 La bergamasca, in stagione già capace di vincere due superG e leader della classifica di ... Leggi su oasport (Di domenica 16 gennaio 2022)ha annunciato la propriacipazione alfemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra deciderà domani mattina se prendere effettivamentealla gara indomenica 16(ore 11.30) nella località austriaca. La Campionessa Olimpica di discesa libera è caduta nella discesa di sabato, non si è infortunata ma potrebbe optare per una rinuncia se la sua forma fisica non fosse delle migliori. LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E 10.30 LA DIRETTA LIVE DELFEMMINILE DIDALLE 11.30 La bergamasca, in stagione già capace di vincere duee leader della classifica di ...

