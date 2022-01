Sassuolo Verona, i convocati di Tudor: tornano Montipò e Faraoni (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore del Verona Tudor ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Sassuolo Igor Tudor, allenatore del Verona, ha reso nota la lista dei convocati per il match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. tornano disponibili Montipò e Faraoni. 1 Pandur4 Veloso5 Faraoni7 Barák8 Lazovi?9 Kalini?10 Caprari11 Lasagna16 Casale17 Ceccherini18 Cancellieri20 Rüegg21 Günter22 Berardi24 Bessa29 Depaoli31 Šutalo32 Ragusa42 Coppola61 Tameze96 Montipò99 Simeone L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore delha diramato la lista deiper il match contro ilIgor, allenatore del, ha reso nota la lista deiper il match del Mapei Stadium contro ildisponibili. 1 Pandur4 Veloso57 Barák8 Lazovi?9 Kalini?10 Caprari11 Lasagna16 Casale17 Ceccherini18 Cancellieri20 Rüegg21 Günter22 Berardi24 Bessa29 Depaoli31 Šutalo32 Ragusa42 Coppola61 Tameze9699 Simeone L'articolo proviene da Calcio News 24.

