Sassuolo Verona, i convocati di Dionisi: rosa ridotta all’osso per i neroverdi (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore del Sassuolo Dionisi ha reso nota la lista dei convocati in vista del Verona Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro il Verona. rosa ridotta all’osso per i neroverdi, tra infortuni e casi Covid. Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo. Difensori: Ayhan, Rogerio, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Paz, Kyriakopoulos, Pieragnolo. Centrocampisti: Lopez, Frattesi, Harroui, Aucelli, Abubakar. Attaccanti: Raspadori, Mata, Scamacca, Defrel. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) L’allenatore delha reso nota la lista deiin vista delAlessio, allenatore del, ha diramato la lista deiin vista del match contro ilper i, tra infortuni e casi Covid. Portieri: Satalino, Consigli, Pegolo. Difensori: Ayhan, Rogerio, Muldur, Chiriches, Toljan, Ferrari, Tressoldi, Paz, Kyriakopoulos, Pieragnolo. Centrocampisti: Lopez, Frattesi, Harroui, Aucelli, Abubakar. Attaccanti: Raspadori, Mata, Scamacca, Defrel. L'articolo proviene da Calcio News 24.

