Sassuolo, Dionisi: «Avremmo potuto riprenderla. Berardi oggi ci è mancato» (Di domenica 16 gennaio 2022) Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in casa con il Verona: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Alessio Dionisi ha parlato nel post partita di Sassuolo-Verona. SCONFITTA – «Abbiamo fatto molto meglio noi nel secondo. Nel primo tempo dovevamo farli correre di più, peccato perché se lo avessimo fatto prima Avremmo ottenuto di più in termini di risultato. Abbiamo preso anche due gol evitabili nonostante la gestione». MERITI E DEMERITI – «Ci sono stati tanti meriti loro nel primo tempo, abbiamo sbagliato ad alzare spesso la palla perchè loro hanno più fisicità. Spesso la nostra azione durava pochi secondi e poi a rincorrere gli altri facciamo fatica. L’assenza di Berardi ci ha fatto perdere qualità. Sul rigore Chiriches ha toccato la ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato dopo la sconfitta rimediata in casa con il Verona: le dichiarazioni Ai microfoni di DAZN, Alessioha parlato nel post partita di-Verona. SCONFITTA – «Abbiamo fatto molto meglio noi nel secondo. Nel primo tempo dovevamo farli correre di più, peccato perché se lo avessimo fatto primaottenuto di più in termini di risultato. Abbiamo preso anche due gol evitabili nonostante la gestione». MERITI E DEMERITI – «Ci sono stati tanti meriti loro nel primo tempo, abbiamo sbagliato ad alzare spesso la palla perchè loro hanno più fisicità. Spesso la nostra azione durava pochi secondi e poi a rincorrere gli altri facciamo fatica. L’assenza dici ha fatto perdere qualità. Sul rigore Chiriches ha toccato la ...

